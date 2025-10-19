Некоторым пенсионерам в Украине придется вернуть часть ранее выплаченной пенсии. Почему некоторые украинцы будут вынуждены потерять свои деньги, читайте далее.

Кто из пенсионеров должен поврнуть выплаченную пенсию?

В Украине некоторым пенсионерам придется вернуть излишне выплаченные средства. Речь идет о тех, кто получил лишние выплаты из-за изменения обстоятельств, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Чаще всего это случается в таких случаях:

пенсионер устроился на работу или открыл собственный бизнес (ФЛП);

прекратил работать или закрыл предприятие;

пенсионер, который получает пенсию за выслугу лет, начал работать по специальности, что дает право на такой вид пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);

изменение места жительства;

изменение статуса, например, потеря звания ветерана войны определенной категории;

изменение условий для специальных надбавок, например, за ребенка до 18 лет.

Обратите внимание! Также переплату могут вызвать неточные данные от работодателя о зарплате или стаже.

Заберут ли излишне выплаченную пенсию?

Как объяснили в ПФУ, пенсионеры могут сделать это добровольно, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства.

В противном случае, состоится принудительно по решению суда, когда ежемесячно с пенсионных выплат автоматически списывают средства до полного погашения долга.

Важно! При принудительном списании не более 20% пенсии могут удерживать ежемесячно.

