19 октября, 16:04
Пенсионерам придется возвращать деньги: кому грозит неприятный "сюрприз"

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Некоторым пенсионерам в Украине придется вернуть излишне выплаченные средства из-за изменения обстоятельств, такие как трудоустройство или смена места жительства.
  • Возврат средств может быть осуществлен добровольно или принудительно по решению суда, с удержанием не более 20% пенсии ежемесячно.

Некоторым пенсионерам в Украине придется вернуть часть ранее выплаченной пенсии. Почему некоторые украинцы будут вынуждены потерять свои деньги, читайте далее.

Кто из пенсионеров должен поврнуть выплаченную пенсию?

В Украине некоторым пенсионерам придется вернуть излишне выплаченные средства. Речь идет о тех, кто получил лишние выплаты из-за изменения обстоятельств, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Чаще всего это случается в таких случаях:

  • пенсионер устроился на работу или открыл собственный бизнес (ФЛП);
  • прекратил работать или закрыл предприятие;
  • пенсионер, который получает пенсию за выслугу лет, начал работать по специальности, что дает право на такой вид пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);
  • изменение места жительства;
  • изменение статуса, например, потеря звания ветерана войны определенной категории;
  • изменение условий для специальных надбавок, например, за ребенка до 18 лет.

Обратите внимание! Также переплату могут вызвать неточные данные от работодателя о зарплате или стаже.

Заберут ли излишне выплаченную пенсию?

Как объяснили в ПФУ, пенсионеры могут сделать это добровольно, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства.

В противном случае, состоится принудительно по решению суда, когда ежемесячно с пенсионных выплат автоматически списывают средства до полного погашения долга.

Важно! При принудительном списании не более 20% пенсии могут удерживать ежемесячно.

Когда еще могут забрать часть пенсии в Украине?

  • В Украине планируют установить максимальный размер отчислений из пенсий по судебным решениям от 20% до 50%.

  • выплаты пенсии могут взиматься, если пенсионеру начислили чрезмерные суммы из-за его злоупотребления или правонарушения, в частности для выплаты алиментов, возмещения убытков из-за хищения имущества предприятий или организаций.