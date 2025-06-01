Пенсионеры могут потерять до 50% выплат: в Украине планируют новые отчисления:
- В Украине планируют установить отчисления из пенсий по судебным решениям в размере от 20% до 50% для некоторых категорий пенсионеров.
- Взыскания возможны только если пенсия не опускается ниже 2 361 гривны, а пенсионер может отказаться от этой нормы.
Некоторым украинским пенсионерам грозит потеря до половины пенсионных выплат. При каких обстоятельствах могут осуществляться такие отчисления и каковы причины их введения, читайте далее.
За что украинцам могут сократить пенсию
В Украине планируют установить максимально допустимый размер отчислений из пенсий по судебным решениям: от 20% до 50%. сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
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Пенсии будут взимать в случае, если пенсионеру начислили излишне выплаченные суммы из-за его злоупотребления или правонарушения, в частности:
- выплату алиментов;
- возмещения убытков из-за хищения имущества предприятий и организаций;
- возмещение вреда, причиненного увечьем, другими повреждениями здоровья или в связи со смертью потерпевшего;
- возврат переплаченных сумм заработной платы.
О соответствующем проекте закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц и уточнения способа внесения изменений в некоторые законы Украины,
– говорится в сообщении.
Согласно законодательству, такие взыскания возможны лишь при условии, что после отчисления размер пенсии не опускается ниже 2 361 гривны. Однако пенсионер может отказаться от применения этой нормы.
Важно! В других случаях ежемесячные отчисления не могут превышать 20% от пенсии.