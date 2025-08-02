Где в Европе люди богатеют быстрее всего
- Самый большой рост медианного богатства в Европе зафиксирован в Венгрии - 18,6% с 2023 по 2024 год.
- Значительный рост также наблюдается в Литве (16,9%), Швеции (15,3%), Латвии (15%), и Италии (15%).
Статистика показывает, что во многих странах Европы размер состояния на одного взрослого человека вырос. То есть, жители этих государств реально богатеют.
В какой стране Европы богатеют быстрее всего?
Наибольший реальный рост медианного богатства на взрослого человека зафиксирован в Венгрии. Речь идет о периоде с 2023 по 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет UBS.
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За это время увеличение состояния на взрослого человека именно в Венгрии достигло 18,6%. Также значительный рост в указанный период можно наблюдать в:
- Литве – на 16,9%;
- Швеции – на 15,3%;
- Латвии – на 15%;
- Италии – на 15%.
Вместе с этим, больше всего вырос благосостояние на взрослого человека именно в Италии – 15%. Довольно высокий был показатель и в таких странах:
- Франция – 10,3%;
- Германия – 9,5%;
- Испания – 9%.
Интересно, что в Великобритании это показатель был самый низкий, примерно – 5,3%.
Обратите внимание! За пределами Европы ощутимо выросло благосостояние в 2024 году в Южной Корее – на 13,9%. А вот в США это увеличение было незначительным – только 2,3%.