Где живут самые богатые пенсионеры Украины

Размер пенсий в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Где пенсионеры получают самые большие выплаты, а где – наименьшие, читайте дальше.

У кого самая большая пенсия в Украине

В 2025 году Киев снова лидирует по размеру пенсий. По данным ПФУ, средняя пенсия в столице составляет 8 708 гривен, что почти на 700 гривен больше, чем в предыдущем году, передает 24 Канал.

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Интересно, что для Киевской области средний размер пенсии составляет 6 671 гривну в месяц.

Между тем на втором и третьем местах по размеру пенсий оказались Донецкая и Луганская области, где пенсионеры получают в среднем 7 814 гривен и 7 314 гривен соответственно.

соответственно. Замкнула пятерку лидеров Днепропетровская область с выплатой в 7 082 гривны.

Где самые низкие пенсии в Украине

В Тернопольской области, которая в прошлом году была среди регионов с наименьшими пенсиями, выплаты были повышены. Теперь вместо 4 485 гривен тернополяне получают 4 931 гривну, но даже с этим улучшением эта сумма остается самой низкой в стране.

На втором месте по низкому уровню пенсий оказалась Черновицкая область со средним размером выплат 5 100 гривен, а на третьем – Закарпатская область, где пенсионеры получают по 5 175 гривен.