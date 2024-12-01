Где в Украине живут самые богатые пенсионеры
1 декабря 2024, 12:19Читати новину українською
По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсия в Украине достигла 5 851,86 гривны. В то же время для работающих пенсионеров это значение составляет – 6 257,96 гривны.
В каких областях самые высокие пенсии
Статистика показывает, что самую высокую среднюю пенсионную выплату имеют киевляне – 7 971 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Довольно высокие пенсии и в таких областях:
- в Ровенской области пенсионеры получают в среднем 7 277 гривен;
- в Донецкой области – 7 159 гривны;
- в Луганской области – 6 716 гривен;
- в Днепропетровской области – 6 435 гривен;
- в Киевской области – 6 084 гривен.
Обратите внимание! Сейчас в Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров.
Где в Украине самые низкие пенсии
Самые низкие пенсии у тернополян, они получают в среднем 4 461 гривны. Также невысокие выплаты в таких областях:
- в Черновицкиой области средняя выплата, по состоянию на октябрь, достигла – 4 664 гривен;
- в Закарпатской области – 4 698 гривен.