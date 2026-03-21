Впереди снова будет сложная зима: выдержит ли энергосистема и чего ждать украинцам

Данные аналитиков DiXi Group свидетельствуют, что с 24 февраля 2022 года Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру не менее 64 раз. Речь идет обо всех атаках, которые были обозначены в сообщениях Минэнерго или Укрэнерго как массовые.

С 2025 года интенсивность таких атак врага возросла. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, с октября 2025 года россияне повредили более 9 гигаватт мощности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС по всей стране. В результате отопительный сезон 2025 – 2026 годов был одним из самых тяжелых за годы полномасштабного вторжения.

Не секрет, что Россия снова, вероятнее всего, будет прибегать к повреждению энергосистемы Украины, поэтому правительство уже начало новую подготовку к отопительному сезону. В целом эксперты прогнозируют, что следующая зима может оказаться еще сложнее. А среди факторов, которые могут влиять на это, не только атаки россиян.

24 Канал узнал, как Украина готовится к следующему отопительному сезону, будут ли города обеспечены бесперебойным теплом и почему ситуация на Ближнем Востоке может повлиять и на состояние прохождения будущей зимы.

Будет ли следующая зима для Украины еще сложнее?

Эксперт по энергетическим вопросам Святослав Павлюк в комментарии для 24 Канала рассказывает, что следующая зима может оказаться еще сложнее, чем предыдущая.

Дело в том, что пока Украине до сих пор не удалось восстановить полностью всю энергосистему после российских атак. Соответственно до сих пор сохраняется дефицит электроэнергии, хотя он уже не такой существенный, как несколько месяцев назад.

Напоминаем! По словам министра энергетики во время Часа правительства в Верховной Раде, пока удалось восстановить 3,5 гигаватта мощностей, а это менее половины от более 9 гигаватт поврежденных.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Сейчас уже 2 атомных реактора из 9 реакторов выведены в ремонт. Это делается для того, чтобы к следующей зиме энергоблоки вернулись в работу после обновления и обеспечили стабильное производство электроэнергии.

Как сообщила бывшая временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, сейчас украинская энергосистема, несмотря на сезонное облегчение, до сих пор чувствительна к любым рискам. И один из факторов, что будет влиять на баланс, это ремонтная кампания на АЭС, которая должна была начаться в конце марта.

Впрочем, после того, как был отключен один из энергоблоков, второй блок АЭС вышел сначала в аварийный ремонт, а затем был переведен в плановый ремонт.

В комментарии для 24 Канала энергетический эксперт Владимир Омельченко объяснил, что нынешние ремонты энергоблоков проводят так, чтобы одновременно выводить из работы как можно меньше атомных блоков.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Чем дольше растянут этот период, тем лучше, ведь тогда можно обеспечить достаточно комфортные условия ремонтной кампании с точки зрения наличия блоков в отдельный период. Соответственно, в системе может одновременно работать больше атомных энергоблоков.

Может ли подорожание газа в мире помешать отопительному сезону в Украине?

Ситуация вокруг Ближнего Востока, в частности из-за блокирования Ормузского пролива и атаки на нефтяные и газовые терминалы в регионе, повлияет и на отопительный сезон в Украине, говорит Святослав Павлюк.

Запланированный переход на так называемую когенерацию потребует больше газа, а сейчас все указывает на то, что цена на него не будут дешеветь.

Что такое когенерация: это процесс, когда одновременно производится электрическая и тепловая энергии из определенного источника топлива (газ, биомасса и т.д.). По сравнению с раздельным производством энергии такой метод имеет более высокую энергоэффективность.

Напоминаю, что прошлой зимой мы газ для отопления населения импортировали. Такая же ситуация может сохраниться и в этом отопительном сезоне, ведь россияне сознательно продолжают атаковать нашу инфраструктуру газодобычи, чтобы сформировать дефицит,

– объясняет Святослав Павлюк.

В первую неделю марта россияне два дня подряд атаковали объекты газодобычи группы "Нафтогаз" на Полтавщине, сообщается на сайте компании. А до этого, в конце февраля, обстреляли объект газодобывающей инфраструктуры на Харьковщине.

Зато относительно импорта, то в 2025 году его объемы достигли 6,47 миллиарда кубометров природного газа, что в 9 раз больше, чем в 2025 году, говорится в материале ExPro.

Кроме того, эксперт приводит пример, что если раньше удавалось закупать газ по цене где-то в 500 долларов за 1 000 кубометров газа, а продавать населению в районе 150 долларов, то сегодня закупочная цена уже существенно выросла.

Напоминаем! Как отмечалось в прошлом году в Dixi Group со ссылкой на данные Energy Map, средняя цена импортируемого газа в конце октября прошлого года выросла с 305 долларов до 508 долларов за 1 000 кубометров.

О проблемах с газом говорит и Владимир Омельченко, который добавляет, что уже сегодня надо думать о том, как заполнять подземные хранилища ресурсом на следующий год.

Всего в газохранилищах после отопительного сезона осталось несколько миллиардов активного газа, поэтому в любом случае нужно будет закупать большие объемы.

Но сейчас с этим труднее, ведь газ дорожает на мировых рынках. И Украине будет не просто найти средства для решения этого вопроса,

– прогнозирует эксперт.

Обратите внимание! После последних иранских ударов, когда был поврежден крупнейший мировой завод по экспорту сжиженного природного газа, цены снова резко выросли. За сутки на европейском рынке они подскочили на 35%.

Как стоит готовиться к следующему отопительному сезону?

Омельченко говорит, что уже сейчас целесообразно заниматься полным восстановлением объектов после атак врага. Ведь фактически уничтожены все крупные ТЭС и ТЭЦ, например, в Киеве.

Конечно, реализация планов устойчивости, о которых говорила Юлия Свириденко, является важной составляющей в этом. Но нужно понимать, чем они будут обеспечены как организационно, так и финансово. К этому всему добавляется и то, что все отстроенное и отремонтированное придется защищать от новых атак снова. Возникает вопрос: как так восстановить, чтобы потом их защитить,

– резюмирует Владимир Омельченко.

Еще в начале марта Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) были утверждены "Комплексные планы устойчивости" регионов и крупных городов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, среди главных задач – выводы из этой зимы и подготовка к следующей.

Несмотря на то, что план устойчивости пока не является публичным, известно, что он имеет 4 основных компонента: защита объектов, построение дополнительной когенерации, децентрализованное теплоснабжение и децентрализованное водоснабжение.

Владимир Омельченко соглашается с тем, что в Украине нужно развивать прежде всего распределительную генерацию, куда входит и когенерационные установки, и модульные котельные, тепловые насосы, и даже термомодернизация жилья.

Кроме того, стоит усиливать защиту подстанций по выдаче мощности атомных блоков компании "Укрэнерго", прежде всего подстанцию "Киевскую".

Сейчас задача номер один – запитка резервными видами генерации всей критической инфраструктуры, а это водоканалы, объекты теплогенерации и тому подобное. Затем нужно решить проблему долгов на рынке,

– говорит он.

В то же время Святослав Павлюк достаточно сдержанно оценивает этот план. По его мнению, он вряд ли предусматривает полноценный сценарный анализ, в частности, что делать в случае полного отсутствия электроснабжения или газоснабжения.

Так называемые планы устойчивости могут быть фактически обновленной версией предыдущих планов восстановления. Но положительным является то, что правительство уже начало работать над этим еще с марта,

– отмечает Павлюк.

Если же говорить о предстоящем отопительном сезоне, то, по его словам, ключевым должна стать опора на местные источники энергии: это проведение максимальной инвентаризации биомассы и использования локальных ресурсов.

Смогут ли когенерационные установки обеспечить газ и свет для населения?

Уже известно, что к отопительному сезону на 2026 – 2027 годы планируется запустить в работу 1,5 гигаватта когенерационных установок, из них 400 мегаватт подключат государственные предприятия.

Впрочем, когенерационные установки в том подобии и в том количестве, в котором сейчас они есть в Украине, могут стать лишь средствами поставки электроэнергии для критической инфраструктуры и не более, говорит Павлюк.

Стоит понимать, что они не смогут закрыть потребность населения ни в одном варианте,

– заключает он.

Зато Омельченко говорит, что сейчас в Украине газовых установок различного типа, то есть газовой распределительной генерации, где-то на 600 – 700 мегаватт. И еще столько же могут быть не подключены.

Такие проекты подключения не из дешевых, а газ довольно дорогой. Соответственно, местные власти пока не знают, что делать с ними. Поэтому Министерство энергетики должно принять окончательное решение по этому поводу.

Но в то же время в Украине есть определенные ограничения. Конечно, мы можем создать большое количество таких установок, но надо понимать, какая будет цена тепловой энергии и электрической энергии, полученной от этих установок? И кто будет покрывать эти убытки, например, для теплокоммунэнерго,

– спрашивает Владимир Омельченко.

Где со светом до сих пор есть проблемы в Украине и ожидать ли улучшения?

Сейчас с электроэнергией до сих пор сложная ситуация в Одессе и регионе, говорит Омельченко. Дело в том, что враг повредил подстанции, операторы системы передачи и системы распределения.

В ДТЭК в начале марта отмечают, что в регионе наблюдается одна из самых сложных ситуаций. Это все из-за того, что характер российских обстрелов изменился. Под удары попали распределительные подстанции 110 кВ, а это привело к критическим последствиям именно для локальных потребителей.

В то же время Владимир Омельченко добавляет, что на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине также могут быть проблемы с поставками. И вообще на всех прифронтовых регионах такая ситуация.

Но если же брать ситуацию со светом в целом, то она, по сравнению с зимой, несомненно улучшилась, в частности, из-за улучшения погодных условий. В Украине заработали солнечные электростанции, ведь увеличились солнечные сутки. Заработали и гидроэлектростанции, что тоже добавляет устойчивости. Стоит заметить, что уменьшилась и интенсивность ракетных обстрелов,

– заявил Омельченко.

Впрочем, ожидать полной отмены отключений по областям Украины не стоит. Несмотря на то, что в Одесской области проблемы с электроснабжением могут сохраняться еще в течение ближайшего месяца, такая же ситуация возможна и в Киевской области.

То есть если днем, особенно в солнечные дни, риски ограничений невысокие, то в пиковые периоды, обычно вечерние, они будут оставаться. Речь идет о диапазоне ориентировочно с 17 – 18 часов и до 22 часов вечера.

Все потому, что в этот период люди потребляют больше. А солнечные электростанции работают соответственно не так эффективно, потому что уже нет солнца. Впрочем, западным регионам, например Львовщине или Ивано-Франковщине, это не грозит, заключает Владимир Омельченко.