Что известно об атаках России на энергетику Украины?

В выборку включены все атаки, которые обозначены как массированные в сообщениях Минэнерго или "Укрэнерго", о чем свидетельствуют данные аналитиков DiXi Group.

С начала вторжения энергетическая инфраструктура Украины – одна из ключевых мишеней для атак врага. Начальным этапом давления на этот сектор стали удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

Но уже с осени 2022 года Кремль начал системно атаковать энергосистему. Речь идет о серии синхронизированных атак, где одновременно использовались от десятков до нескольких сотен средств поражения.

Это является настоящей стратегией для россиян – по меньшей мере для подрыва стабильности энергосистемы, максимум – для блэкаута. Сами атаки происходили волнообразно и преимущественно приходились на холодное время года.

Обратите внимание! С 2025 года масштабы и интенсивность атак выросли. Если в 2022 – 2024 годах враг применял примерно 2,8 тысячи ракет и дронов, то в 2025 году – в начале 2026 года их количество возросло до 12,8 тысяч.

Какие масштабные кампании организовала Россия?

В течение всех этих лет можно выделить минимум 4 такие кампании. Первая масштабная кампания началась 11 сентября 2022 года. Россияне начали атаковать Харьковскую ТЭЦ-5, Змиевскую ТЭС и объекты магистральных сетей Харьковщины.

Далее удары распространялись на всю энергетическую инфраструктуру страны. А массированный обстрел 15 ноября 2022 года привел к обесточиванию около 10 миллионов потребителей в столице и 17 областях, а 23 ноября – к блэкауту. Атаки продолжались до марта 2023 года.

Вторая масштабная кампания – с марта по август 2024 года. В этот период россияне стали активнее использовать БПЛА. В марте – июне во время одной из атак применили до 150 средств поражения, а в августе – более 230. Кроме ударов по объектам электроэнергетической инфраструктуры, начались системные атаки на газовую инфраструктуру.

Третья масштабная кампания длилась с ноября 2024 года по март 2025 года. Именно тогда состоялись первые массированные удары по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине и Харьковщине.

Четвертая (текущая) кампания началась еще в июле 2025 года. В этот период россияне начали больше использовать дроны – во второй половине года количество БПЛА во время только одной атаки могло расти до нескольких сотен. А в октябре и декабре в рамках ударов применялось более 600 дронов в сутки.

К тому же в начале кампании Кремль сосредоточился на газовой инфраструктуре – объектах добычи, подготовки и хранения газа. Но с конца октября 2025 года удары преимущественно направлены на электроэнергетику и теплоснабжение.

Систематическое давление на столицу стало характерным признаком этой кампании. Только в январе 2026 года Россия осуществила четыре массированные обстрелы с основным фокусом на Киев и агломерацию,

– добавили в тексте.

Напомним! С января был введен режим чрезвычайной ситуации в электроэнергетике. Об этом сообщал украинский лидер Владимир Зеленский.

Какие последствия российских атак?

Отмечается, что последняя кампания имеет значительные гуманитарные негативные последствия. Также они влияют на экономическую активность и макроэкономические процессы.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что из-за усиления атак, ожидаемый дефицит электроэнергии в 2026 году был пересмотрен – до 6%. Это может замедлить рост ВВП на 0,4%.

Важно! Также Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции. Теперь он составляет до 7,5% в 2026 году и до 6% в 2027 году.

