Политические беспорядки в Красном море привели к удорожанию кофе

Беспорядки в Красном море, вызывающие хаос в сфере морских перевозок, оказывают существенное влияние на рынок робусты — сорта кофе, используемого в производстве растворимого кофе. Такие изменения нарушают традиционный порядок торговли.

Почему кофе дорожает

Покупатели робусты отказываются от закупок у ведущего производителя робусты – Вьетнама. Все из-за растущих затрат на доставку и задержки в транспортировке. Они пытаются обеспечить себя кофе из Бразилии.

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Атаки повстанцев-хуситов на торговые корабли в Красном море нарушили ключевой маршрут для экспорта кофе из Вьетнама, заставляя много грузовых перевозчиков выбирать более длинные маршруты.

В результате цены на робусту на январь в фьючерсных контрактах выросли более чем на 30% этого месяца. Это произошло после того, как глобальный дефицит этих кофейных зерен уже привел к росту цен почти на 60% в 2023 году из-за засухи в Азиатской стране.

Я вижу, что проблемы в Красном море вместе с засухой в Юго-Восточной Азии могут привести к тому, что доля рынка глобальной робусты сместится в пользу Бразилии навсегда.

— отмечает старший аналитик по товарам в ArrowStream Inc Джон Гудвин.

Все ли так критично

Это не первый случай, когда торговля робустой через Красное море переживала остановки. Два года назад корабль, заблокировавший проход в Суэцком канале, также разрушил рынки.

! Во Вьетнаме экспортер Phuc Sinh Corp. испытал снижение объемов отправок после нападений в Красном море, поскольку тарифы на доставку товаров из Азии в Европу выросли почти в семь раз до 4000 долларов за контейнер.

Однако, несмотря на рост экспорта из Бразилии, эта страна еще не готова восполнить пробел, оставленный Вьетнамом, производящий более трети мировых поставок робусты.