В обменниках доллар и евро подешевели

Доллар в банках и на черном рынке почти без изменений, а евро показывает рост, где цена местами пересекла отметку в 47 гривен. Зато в обменниках происходит спад обеих валют.

Курс валют в банках По состоянию на утро 21 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 20 мая) и продажа по 41,82 гривны (+2 копейки). Смотрите также Украина получила более 10 миллиардов долларов от МВФ Покупка евро проходит по 46,45 гривны (+5 копеек), продажа – по 47,25 гривны (+13 копеек). Курс на черном рынке Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать (без изменений). Покупка евро по 46,78 гривны (+13 копеек), а продажа по 46,97 гривны (+17 копеек). Курс в обменниках Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-37 копеек), а продают по 41,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,30 гривны (-15 копеек), а продают по 47,45 гривны (-40 копеек). Какой был курс на прошлой неделе Как отметила банкир Анна Золотько для 24 Канала, на безналичном рынке существенных изменений не произошло. Анна Золотько Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Торги в понедельник начались на уровне 41,50 – 41,55 гривны за доллар и достигли максимума 41,61 гривны в тот же день, но не задержались на достигнутом уровне. Итоговый показатель в пятницу вернулся к началу торгов в понедельник на уровень 41,51 – 41,55 гривны за доллар. Заметно, что бизнес активно продавал валюту. Причиной этого мог стать период уплаты налогов. Из-за этого вырос и спрос.