21 мая, 09:54
В обменниках доллар и евро подешевели
Основні тези
- В обменниках доллар подешевел до 40,60 гривны за покупку, а евро до 46,30 гривны.
- В то же время на черном рынке доллар остался без изменений, а евро подорожал.
Доллар в банках и на черном рынке почти без изменений, а евро показывает рост, где цена местами пересекла отметку в 47 гривен. Зато в обменниках происходит спад обеих валют.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 21 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 20 мая) и продажа по 41,82 гривны (+2 копейки).
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- Покупка евро проходит по 46,45 гривны (+5 копеек), продажа – по 47,25 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 46,78 гривны (+13 копеек), а продажа по 46,97 гривны (+17 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-37 копеек), а продают по 41,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,30 гривны (-15 копеек), а продают по 47,45 гривны (-40 копеек).
Какой был курс на прошлой неделе
Как отметила банкир Анна Золотько для 24 Канала, на безналичном рынке существенных изменений не произошло.
Торги в понедельник начались на уровне 41,50 – 41,55 гривны за доллар и достигли максимума 41,61 гривны в тот же день, но не задержались на достигнутом уровне. Итоговый показатель в пятницу вернулся к началу торгов в понедельник на уровень 41,51 – 41,55 гривны за доллар.
Заметно, что бизнес активно продавал валюту. Причиной этого мог стать период уплаты налогов. Из-за этого вырос и спрос.