В обменниках доллар вырос: где выгоднее всего сдать валюту
2 декабря 2022 , 10:17Читати новину українською
Наличный доллар несколько вырос за сутки в обменниках, а вот в банках, наоборот, подешевел. Какой курс у обменных, банка и на черном рынке – рассказываем дальше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 2 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-10 копеек против 1 декабря), а продать за 40,37 гривны (-3 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 г уровень (+12 копеек), а продают – за 40,28 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,15 гривны (+43 копейки), а продажа – 41,62 гривны (+14 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,05 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,17 гривны (-8 копеек).
- Евро покупают по 41,25 гривны (+15 копеек), а продают по 41,62 гривны (+27 копеек).
Каким будет курс в декабре
Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, отметил, причин для девальвации гривни в целом нет. Также он напомнил, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце декабря ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.
Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38 – 40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре .
Что прогнозируют банкиры на этой неделе
- Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, считает, что на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,90 гривны за доллар.
- Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) не прогнозирует глобального изменения валютных трендов. По его мнению, в течение этой недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,50 – 41 гривна за доллар.