Справки и выплаты: в ОП призвали к изменениям в отношении раненых военных

В одном из военных госпиталей обнаружили два проблемных вопроса. Это произошло во время выездного совещания.

Изменения относительно раненых военных

Оба вопроса касаются раненых военнослужащих, которые находятся на лечении, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ирину Верещук.

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Первая проблема заключается в том, что военные части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в учреждении здравоохранения.

Ирина Верещук заявила, что это неправильно. И учреждения здравоохранения и воинские части должны сами обмениваться этими данными без участия раненого военнослужащего, ведь юридические и технические условия для этого есть.

Поэтому, прошу ГШ ВСУ, КМС ВСУ и Минздрав выдать дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу,

– написала Верещук.

Второй вопрос: часто случается, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели вне штата, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть получают 650 гривен вместо минимум 20 100 гривен.

Это незаконно и неправильно,

– отметила заместитель руководителя ОП.

Важно! Она призвала Минобороны выдать надлежащие ведомственные разъяснения по соблюдению Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".