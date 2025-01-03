В Приднестровье начались аварийные отключения света

Из-за роста нагрузки на электросети в непризнанном Приднестровье начались аварийные отключения света. Кроме того, население региона остается без газоснабжения и отопления.

Почему в Приднестровье нет света

Как сообщают местные телеканалы "Первый Приднестровский" і "ТСВ Приднестровье", передает 24 Канал, только за 2 января в регионе было более 130 аварий. Все из-за нагрузки, ведь после отключения отопления население начало массово использовать электроэнергию.

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Главная причина – из-за нагрузки перегорали предохранители. Без света оставались дома, иногда целые улицы. В некоторые места специалисты выезжали дважды,

– сообщает один из телеканалов.

Приднестровский оператор сети "Единые распределительные электросети" (ЕРЭС) сообщил, что потребление электроэнергии населением выросло в 1,5 – 2 раза. В то же время ремонтировать повреждения ездят 12 аварийных бригад.

Напоминаем! С 1 января 2025 года Приднестровье перестало получать российский газ. Сейчас десятки тысяч потребителей остаются без отопления и газа, а местная промышленность остановилась.