В результате ударов России: четыре региона и столица остались без электричества

Россияне продолжают наносить массированные удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В результате ракетных и дронных ударов произошли отключения электроэнергии.

Что известно об отсутствии света в Украине

Речь идет о Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях, о чем сообщили в "Укрэнерго".

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Во всех регионах, где это позволяют сделать условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей страны.

В Министерстве энергетики сообщили, что в Днепропетровской области в результате обстрела энергетического объекта один из энергетиков получил ранения.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 30 населённых пунктов в Киевской области.

Обратите внимание! Введение ограничений сегодня не прогнозируется.

Однако активное энергопотребление сегодня попросили перенести на период наиболее продуктивной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00,

– говорится в сообщении.

В то же время ситуация в энергосистеме в течение дня может меняться. Поэтому украинцам посоветовали следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях оператора системы распределения.

Что ещё известно об ударах России

Утром 11 июня российские войска нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. В результате вражеской атаки часть города осталась без газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии.

А 5 июня стало известно, что россияне вновь атаковали ТЭС компании ДТЭК. В результате атаки станция получила существенные разрушения.