Об этом сообщил городской голова Семенихин.

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По словам Семенихина, под ударом оказались жилые дома и транспортная инфраструктура города. Также в результате вражеской атаки часть города осталась без газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии.

Вода, говорит мэр, подается по графику, поэтому он призвал сделать запасы.

В результате прилета повреждена сеть газоснабжения. Сейчас работают аварийные бригады газовиков,

– добавил городской голова.

Впоследствии Семенихин уточнил, что из-за атаки России пострадала женщина 1984 года рождения. Она получила осколочное ранение ноги. Медики уже оказали помощь – пострадавшая будет проходить лечение амбулаторно.

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Где недавно фиксировали последствия российских атак?

10 июня вражеские войска атаковали уданым дроном типа "Шахед" вокзал в Сумах. Обломки беспилотника упали на пассажирский поезд №143 "Сумы – Рахов" – произошло возгорание крыши последнего вагона.

2 июня в Сумах российский дрон попал в жилую многоэтажку. После этого возникло задымление, также в доме выбиты окна – госпитализирована пожилая женщина.

В ночь на 10 июня беспилотники России повредили два многоэтажных жилых дома в Одессе. Три человека получили ранения.

В то же время в Запорожье разрушениям подверглись 4 частных дома. Взрывной волной выбиты окна и повреждены крыши.