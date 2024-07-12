В России увеличиваются налоги: как они повлияют на население и бизнес

Госдума и Совет федерации единогласно утвердили повышение налогов для россиян. Депутаты убеждают население, что это только лучше для них, а бизнес "закован" со всех сторон.

Такое мнение 24 Канала высказал экономист Максим Блант, заметив, что владельцы бизнеса не смогут перевести его в другие страны. Власть в режиме реального времени может следить за банковскими счетами налогоплательщиков.

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Влияние на население и бизнес

По словам Бланта, налоги поднимаются не только на доходы, но и на прибыль, что объясняет щедрые дивиденды в этом году. Депутаты и российские власти говорит, что реформа делается в интересах простых россиян, потому что из тех денег, которые будет получать дополнительно бюджет, будут выплачиваться социальные субсидии.

То, что государству надо будет отдавать больше – это факт. Для бизнеса это тоже плохо. Когда закончится щедрая раздача денег на заказ, много бизнесов, которые сейчас на этом зарабатывают, потом окажутся в неприятной ситуации,

– отметил экономист.

Он рассказал, что владельцы бизнеса возможно и будут пытаться вывозить его, например, в Китай или Казахстан, однако логично, что заводы и ископаемые никто транспортировать не сможет.

К тому, нынешние владельцы крупного бизнеса уже под санкциями, что делает невозможным расширение их работы за рубежом,

– отметил Блант.

В России уже лет 5, по словам экономиста, строится цифровая диктатура. Премьер-министр ранее работал в налоговых органах, где построил систему, которая позволяет за одним "кликом" в режиме реального времени видеть все, что происходит у крупных налогоплательщиков.

Вот так обложили со всех сторон. Спрятать деньги, раздробить бизнес тоже не получается,

– добавил экономист.