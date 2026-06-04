В Севастополе проблемы с бензином: что происходит на оккупированной территории

Во временно оккупированном Севастополе возникли новые проблемы с топливом. В четверг, 4 июня, снова не будет свободной продажи бензина.

Что происходит с топливом в Севастополе?

Об этом сообщил "губернатор" захваченного россиянами города Михаил Развожаев.

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Ночь выдалась, как вы видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок "ТЭС" не будет,

– написал Развожаев.

Обратите внимание! Он добавил, что продажа горючего будет проводиться только по талонам. И как только ситуация изменится – он обязательно проинформирует горожан.

Напомним, что еще с понедельника, 1 июня, жителей Крыма прекратили спасать талоны. Водители сообщали, что не могли заправить авто несколько суток подряд. В частности, не было ни 92 бензина, ни 95.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в комментарии для 24 Канала, что именно происходит на ВОТ. Он рассказал, что водители бензовозов опасаются атак украинских дронов, поэтому и "задрали цены" – фактически за один рейс хотят до 100 тысяч рублей, что является их месячной зарплатой.

По мнению Андрющенко, до конца июня россияне они точно не разберутся с кризисом. Тем более, когда в Крыму еще и сезон туристический начинается.

Однако дело не только в бензине. На временно оккупированном Крымском полуострове все чаще фиксируются перебои в работе банковских сервисов и платежной инфраструктуры. Проблемы возникают на фоне общего ухудшения логистической и экономической ситуации на полуострове.