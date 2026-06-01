Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что проблемы с топливом возникают не только в Крыму. К примеру, в Мариуполе уже жалуются на резкий рост цен на бензин.

Что известно о топливном кризисе на оккупированных территориях?

По словам Андрющенко, водители бензовозов опасаются атак украинских дронов, которые особенно участились в последние недели. Они готовы рисковать только за очень большие деньги.

Перевозчики задрали цены. Фактически они за один рейс хотят до 100 тысяч рублей, что является их месячной зарплатой. И это за одну поездку туда-обратно по сухопутному коридору. Они понимают, что это опасно, – заметил Андрющенко.

Ситуация обострилась до того уровня, что в Интернете уже продают крымские талоны на топливо. Это довольно интересный звоночек. Топливный кризис в Крыму уже был осенью прошлого года. И тогда там дошли до талонов значительно позже. А сейчас они появились фактически на 3 – 4 день кризиса. И это только первая неделя.

Что будет дальше? Хуже для них. До конца июня они точно не разберутся с кризисом. А в Крыму еще и сезон туристический начинается,

– отметил Андрющенко.

К тому же на временно оккупированных территориях существенно выросли цены на топливо. Так, в Мариуполе бензин стал дороже почти на 20 рублей за литр. При этом до границы с Россией всего 60 километров. И там бензин уже дешевле.

Топливный кризис в Крыму: детали

Российские оккупанты имели возможность поставлять топливо на полуостров через Крымский мост. Но с января 2026 года он закрыт для движения тяжелых грузовиков. Поэтому один из основных вариантов – сухопутный коридор через Юг Украины. Однако в последнее время там чрезвычайно интенсивно начали работать украинские middle strike-дроны, которые выбивают российские грузовики, топливозаправщики и тому подобное.

Российские пропагандисты признают, что это довольно серьезная для них проблема. Гражданские водители боятся ехать через сухопутный коридор. А страховые компании буквально отказываются страховать грузы.