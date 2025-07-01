Республиканцы приняли "большой законопроект" Трампа о налогах: какие изменения предусматривает документ

Республиканская партия в Сенате 1 июля с трудом приняла законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, по сокращению налогов и расходов. Стоит отметить, что голоса разделились 50 на 50.

Решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и The Guardian.

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Что известно о законопроекте Трампа по налогам

Прежде всего заметим, что этот законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в Соединенных Штатах.

Также законопроект предусматривает выделение иммиграционной и таможенной службам 45 миллиардов долларов на содержание мигрантов в местах лишения свободы, 14 миллиардов долларов на депортацию и еще миллиарды долларов на наем дополнительных 10 000 новых агентов до 2029 года.

Кроме этого, более 50 миллиардов долларов должны выделить на строительство новых пограничных укреплений, которые, вероятно, будут включать стену вдоль границы с Мексикой.

По данным СМИ, будут сокращены две основные федеральные программы соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и Программу дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.

Также предусматривается увеличение лимита государственного долга на 5 триллионов долларов. Министр финансов США Скотт Бессент прогнозирует, что правительство достигнет лимита до августа, после чего может объявить дефолт и спровоцировать финансовый кризис.

Республиканцы планируют использовать этот законопроект, как инструмент для сокращения государственных расходов. В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 триллиона долларов до 2034 года.

Теперь законопроект с правками Сената должна повторно проголосовать Палата представителей, после чего он отправится на подпись к Трампу.

Стоит заметить, что Илон Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Он призвал Конгресс не утверждать документ и пригрозил создать собственную партию, если законопроект все же примут.