Укр Рус
Экономика Новости экономики В столице подорожает проезд: когда ожидать новых цен
12 марта, 17:34
1

В столице подорожает проезд: когда ожидать новых цен

Валерия Моргун
Основні тези
  • В столице с 14 марта стоимость проезда в частных маршрутках вырастет на 5 гривен, до 20 гривен за одну поездку.
  • Цены на проезд в муниципальном транспорте, включая метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, останутся неизменными.

Цены в столице вырастут уже вскоре. Подорожает в столице проезд в общественном транспорте.

Изменения произойдут уже с 14 марта, о чем сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

 