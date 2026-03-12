12 марта, 17:34
В столице подорожает проезд: когда ожидать новых цен
Основні тези
- В столице с 14 марта стоимость проезда в частных маршрутках вырастет на 5 гривен, до 20 гривен за одну поездку.
- Цены на проезд в муниципальном транспорте, включая метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, останутся неизменными.
Цены в столице вырастут уже вскоре. Подорожает в столице проезд в общественном транспорте.
Изменения произойдут уже с 14 марта, о чем сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.