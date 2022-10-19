Почему кредиты в Украине дорожают, а депозиты – нет

С июня учетная ставка НБУ держится на уровне 25%. Соответственно, повысились и проценты коммерческих банков на кредиты. Впрочем, ставка по депозитам повышается не столь стремительно.

В чем причина такой политики украинских банков, узнавали журналисты 24 канала.

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В сентябре 2022 украинцы могли взять гривневые кредиты по ставке в среднем 36,1% годовых. По сравнению с предыдущим месяцем ставки выросли на 13%. Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,3 до 4,7% годовых по данным НБУ.

В то же время, ставки по депозитам не растут так быстро. Так, на 18 октября Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне составил 11,02%, что только на 0,07% больше месяца назад.

Почему депозитные ставки растут медленно

Депозитные ставки в условиях войны не растут так быстро, как кредитные, – объяснила журналистам 24 канала банкир Татьяна Путинцева.

Татьяна Путинцева Председатель Правления Акционерного Общества Коммерческий Индустриальный Банк (COMINBANK) Учитывая, что поводов для понижения учетной ставки сейчас нет, банки очень осторожно относятся к повышению процентов по депозитам.

Потому что не хотят увеличивать свои портфели за счет дорогостоящих ресурсов, ведь пока не ясно, как быстро возобновится кредитование и какие ставки по кредитам будут приемлемы для рынка.

Напомним, 9 сентября Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого показателя в июне. Как сообщил Сергей Николайчук , заместитель главы НБУ, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% по меньшей мере до II квартала 2024 года.

Учетная ставка – это инструмент Нацбанка для установления монетарной политики, регулирующий кредитно-денежные отношения на рынке. Процент учетной ставки увеличивают для сдерживания сильной инфляции. Это увеличивает процент, по которому центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам и, как следствие, они поднимают ставки на кредиты для своих клиентов, а также увеличивают ставки на депозиты.