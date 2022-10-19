У чому причина такої політики українських банків, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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У вересні 2022 року українці могли взяти гривневі кредити за ставкою у середньому 36,1% річних. Порівняно із попереднім місяцем ставки зросли на 13%. Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних за даними НБУ.

У той самий момент, ставки за депозитами не зростають так швидко. Так, на 18 жовтня Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб в гривні становив 11,02%, що тільки на 0,07% більше, ніж місяць тому.

Чому депозитні ставки зростають повільно

Депозитні ставки в умовах війни не зростають так швидко, як кредитні, – пояснила журналістам 24 каналу банкірка Тетяна Путінцева.

Тетяна Путінцева Голова Правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) Враховуючи, що приводів для зниження облікової ставки зараз немає, банки дуже обережно ставляться до підвищення відсотків за депозитами.

Тому що не хочуть збільшувати свої портфелі за рахунок дорогих ресурсів, адже поки що не зрозуміло, як швидко відновиться кредитування і які ставки за кредитами будуть прийнятні для ринку.

Нагадаємо, 9 вересня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього показника у червні. Як повідомив Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до II кварталу 2024 року.

Облікова ставка - це інструмент Нацбанку для встановлення монетарної політики, який регулює кредитно-грошові відносини на ринку. Відсоток облікової ставки збільшують для стримання сильної інфляції. Це збільшує і відсоток, за яким центральний банк надає кредити комерційним банкам і, як наслідок, вони піднімають ставки на кредити для своїх клієнтів, а також збільшують ставки на депозити.