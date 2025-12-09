В Украине хотят уменьшить графики отключений света: СМИ рассказали, как именно это делаете правительство

Правительство Украины планирует сократить время отключения света для бытовых потребителей. Это планируют сделать путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Что планирует правительство по поводу отключений света?

Об этом сообщили источники, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также В большинстве областей ввели аварийные отключения, а в 2 регионах – экстренные: где действуют ограничения

Дело в том, что сейчас на линиях с критически важными объектами находятся многие потребители. И отключения света их не касаются. А это вызывает недовольство тех, кто остаётся без света.

Поэтому Кабмин планирует принять решение: пересмотреть перечень объектов критической инфраструктуры в регионах и сократить их.

Также рассматривается вариант применения отключений критических объектов, если они обеспечены альтернативными источниками электропитания,

– говорится в материале.

Освободившиеся объёмы электроэнергии позволят:

несколько сократить периоды отключений в регионах; сделать их более равномерными между бытовыми потребителями.

Важно! То есть, если у каких-то критических объектов есть генераторы, то к ним тоже будут применяться отключения. Обеспечивать себя электроэнергией они будут сами.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила во вторник, 9 декабря, что в правительстве готовят ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.

Выслушала доклады о состоянии ремонта повреждённых объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы,

– написала Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Она добавила, что по всей стране по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений, но ведётся работа над сокращением их продолжительности.

Почему отключений света стало больше?