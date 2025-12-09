В Україні хочуть зменшити графіки відключень світла: ЗМІ розповіли, як саме це робитеме уряд

Уряд України планує скоротити час відключення світла для побутових споживачів. Це планують зробити шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

Що планує уряд щодо відключень світла?

Про це повідомили джерела, пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Читайте також В більшості областей ввели аварійні відключення, а в 2 регіонах – екстрені: де діють обмеження

Річ у тім, що наразі на лініях з критично важливими об'єктами знаходяться багато споживачів. І відключення світла їх не стосується. А це викликає невдоволення тих, хто залишається без світла.

Тому Кабмін планує прийняти рішення: переглянути перелік об'єктів критичної інфраструктури в регіонах та скоротити їх.

Також розглядається варіант застосування відключень критичних об'єктів, якщо вони забезпечені альтернативними джерелами електроживлення,

– йдеться у матеріалі.

Вивільнені обсяги електроенергії дозволять:

дещо скоротити періоди відключень у регіонах;

зробити їх більш рівномірними між побутовими споживачами.

Важливо! Тобто, якщо у когось із критичних об'єктів є генератори, то до них теж будуть застосовуватися відключення. Забезпечувати себе електроенергією вони будуть самі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністра Юлія Свириденко повідомила у вівторок, 9 грудня, що в уряді готують низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми,

– написала Юлія Свириденко.

Зверніть увагу! Вона додала, що по всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень, але йде робота над скороченням їхньої тривалості.

Чому відключень світла стало більше?