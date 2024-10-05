Теневая экономика в выигрыше: почему Минфин поддерживает увеличение налогов, а не НДС

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о новом налогообложении. Поэтому военный сбор может вырасти до 5%, но поскольку половина экономики находится в тени, то большая часть людей не будет платить эти средства.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко рассказала 24 Каналу, что многие депутаты поддерживали идею с увеличением НДС. Но в Министерстве финансов с этим не согласились.

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Почему повысили именно налоги

В Министерстве финансов объясняли свою позицию тем, что рост НДС повлечет рост инфляции. Впрочем, по словам народного депутата, экономических обоснований и цифр никто не озвучил. Поэтому, вероятно, это политическая позиция, ведь ведущие экономисты, ассоциации говорили именно о НДС.

Возникла ситуация, когда те, кто находится в тени, не будет прилагаться к уплате дополнительных средств. А те, кто работают официально, будут платить еще больше.

К сожалению, это будет стимулировать людей переходить на выплату заработных плат в конвертах, ведь с официальной заработной платы будет уплачиваться больший военный сбор,

– отметила Галина Васильченко.

Поэтому очень важны нормы по детенизации, но определяющей в этом деле является позиция Министерства финансов. Несмотря на это, положительным моментом является консолидация усилий по банкам. Ранее норма, связанная с повышением налогов на прибыль банков, вызвала возмущение.