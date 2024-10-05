Народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко розповіла 24 Каналу, що чимало депутатів підтримували ідею зі збільшенням ПДВ. Але у Міністерстві фінансів з цим не погодились.

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Чому підвищили саме податки

У Міністерстві фінансів пояснювали свою позицію тим, що зростання ПДВ спричинить ріст інфляції. Втім, за словами народної депутатки, економічних обґрунтувань і цифр ніхто не озвучив. Тож, ймовірно, це політична позиція, адже провідні економісти, асоціації говорили саме про ПДВ.

Виникла ситуація, коли ті, хто перебуває в тіні, не буде докладатися до сплати додаткових коштів. А ті, хто працюють офіційно, сплачуватимуть ще більше.

На жаль, це стимулюватиме людей переходити на виплату заробітних плат в конвертах, адже з офіційної заробітної плати сплачуватиметься більший військовий збір,

– наголосила Галина Васильченко.

Тож дуже важливими є норми щодо детінізації, але визначальною у цій справі є позиція Міністерства фінансів. Попри це, позитивним моментом є консолідація зусиль щодо банків. Раніше норма, пов'язана з підвищенням податків на прибуток банків викликала обурення.