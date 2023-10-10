Украинцы платят мало: сколько действительно стоят услуги за свет, воду и газ

Тарифы на коммунальные услуги в Украине не поднимались уже несколько лет. А во время полномасштабного вторжения на повышение тарифов был наложен мораторий. Впрочем, реальная цена за свет, воду и газ намного выше, чем та, что есть сейчас.

Какими должны быть тарифы в Украине

Эксперт из жилищно-коммунальных программ Татьяна Бойко во время разговора с 24 Каналом рассказала, что в Украине цены на коммунальные услуги довольно низкие и их не поднимали уже давно.

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Таким образом, по прогнозам эксперта, настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа.

Стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%. То есть за киловатт света пришлось бы платить больше 5 гривен.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Такие цены – это грубая. Потому что стоимость давно не поднималась.

Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 – 80% в зависимости от методики производства.

что сейчас большинство населения платит по тарифу "Нефтегаза" – 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).На сегодняшний день украинцы платят единый тариф за электроэнергию, и он составляет

Впрочем, Татьяна Бойко уверяет, что эти тарифы – это только предположение. Будут ли они таковыми в Украине, будет решать правительство.

Будут ли повышать тарифы