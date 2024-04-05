В Раде предупредили, что могут запретить продавать табак в киосках: при каком условии это произойдет

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале обратился к владельцам лицензированных киосков по продаже табака. Он призвал их опомниться и предпринять определенные действия. Иначе могут запретить продажу табака в киосках вообще.

В 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 2,4%. Теперь они стоят 100,1 гривны за пачку.

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Что написал Гетманцев о продаже табака

У нас с вами есть несколько вариантов развития событий, если вы вдруг не опомнитесь сами и не начнете тотально применять РРО ко всем без исключения продажам, прекратив воровать у армии,

– обратился он к владельцам киосков.

По словам нардепа, есть три рычага влияния, которые могут применить. Первый – наиболее мягкий, это внезапные фактические проверки.

"Поверьте, действительно внезапные, а не по предварительному сообщению от ваших "друзей" в налоговой. Это уже идет, при этом идет с определенными неприятными для вас нюансами", – пригрозил Гетманцев.

Второй рычаг – дополнение перечня оснований для аннулирования лицензий невыдачей чека. По словам главы комитета, этот проект уже есть на рассмотрении, его примут.

Третья мера наиболее строгая – речь о запрете продавать табак в киосках.

"Этого еще нет, но точно будет, если не опомнитесь", – подытожил Гетманцев.

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24 Канал провел расследование, как наживаются на контрафактных сигаретах. Черный рынок табачной продукции ежегодно наносит Украине ущерб более чем на 20 миллиардов гривен. На эти деньги можно было бы приобрести миллион FPV-дронов. Детали читайте в нашем материале.