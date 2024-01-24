Мертвые насекомые, плесень, тяжелые металлы и даже человеческие фекалии – все это вы курите. Такой неутешительный вывод сделали ученые, исследовав поддельные сигареты в Канаде и Великобритании. В Украине ситуация не лучше. На фоне удорожания легальной продукции нишу дешевых сигарет заполняет контрафакт, информирует 24 Канал в рамках программы "Граница.UA".

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Как маскируют нелегальные помещения

Пограничным оперативникам и детективам БЭБ понадобилось несколько месяцев, чтобы разоблачить подпольный склад в Харьковской области. Однако "улов" того стоит.

Более 160 тысяч пачек сигарет на 11 миллионов гривен. Впрочем, это один из многих таких объектов, разбросанных по всей территории Украины. Большинство глубоко законспирированы.

Может быть большой ангар, территория какого-нибудь предприятия, используемого для хранения. Это разные помещения со своей системой безопасности, видеонаблюдения, как правило. Как можно дальше от глаз,

– сказал начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью АДПСУ Юрий Ковальчук.

Как разоблачить злоумышленников

С начала войны пограничники вместе с коллегами ликвидировали более 98 баз накопления контрафакта и задержали более сотни членов преступных группировок. Говорят, сложнее всего выйти на владельцев сетей, потому что почти все они работают под крышей.

Здесь нужно идти от оптовых поставщиков. Искать места накопления и ликвидировать места, где происходит изготовление такой продукции. В этом аспекте мы работаем с Бюро экономической безопасности, с другими правоохранительными органами – ДБР, например. Каждая такая деятельность в основном связана с так называемым "крышеванием",

– отметил Ковальчук.

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Почему преступники часто избегают наказания

В большинстве стран Европы табачный контрафакт считается глобальным бедствием. Есть даже особые веб-сайты, куда можно анонимно сообщить о точках реализации такового продукта.

В Украине же все это продается почти открыто. А задержанным "на горячем" преступникам обычно удается избежать тюрьмы. Одна из причин – изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров в Украине не является тяжким преступлением.

Практика показывает, что суды принимают более лояльные решения. Где-то граничат только с платой штрафа или лицо осуждается с испытательными сроками,

– подчеркнул Юрий Ковальчук.

Зарубежный трафик – "мертвый"

Еще несколько лет назад на черном рынке Украины доминировали два типа товара – левая продукция официальных предприятий и контрабанда. В настоящее время заграничный трафик фактически "мертв".

Военные действия повлияли на этот рынок достаточно мощно. Поскольку если брать период до войны, то Украину "заваливали" белорусскими сигаретами. Это была такая политическая тактика высшего руководства Белоруссии. С началом военной агрессии эта логистика, эти каналы практически перестали существовать. И встал вопрос "где искать новый товар?",

– заметил начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью АДПСУ.

Выход был найден довольно быстро. Фальшивые сигареты начали активно производить нелегальные табачные фабрики.

Всех переплюнули злоумышленники из Одесской области

С начала полномасштабного вторжения с участием пограничных оперативников разоблачено более 20 таких предприятий. Один из них работал в Белгород-Днестровске. В небольшом помещении дельцы организовали полный цикл производства.

Похожий пункт следователи обнаружили на Закарпатье. Недавно в Виноградовском районе межведомственная группа "накрыла" цех, замаскированный под мебельную мастерскую. Качество табака можно оценить невооруженным глазом.

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Однако всех переплюнули изобретатели из Раздельнянского района Одесской области, спрятавшие фабрику в подземелье. Подпольный цех "клепал" по 30 тысяч пачек в сутки, а месячная прибыль достигала более 12 миллионов гривен.

Где берут сырье

С сырьем тоже, как говорится, все сложилось. На Закарпатье изобилуют целые плантации ароматного "самосада". Да и справки об отсутствии химикатов или дохлых жуков никто не требует.

Откуда берется сырье для изготовления этих сигарет? Часть из них завозится из-за границы, а часть продукции выращивается в пределах Украины. В дальнейшем, смешивая это сырье, производят такой микс, снижая себестоимость продукции,

– подчеркнул Юрий Ковальчук.

Аналитики утверждают, что значительную долю табачного контрафакта выкуривают сами украинцы. Однако определенный процент попадает и за границу. Объемы примерно в десять раз меньше, чем в довоенный период. Но достаточно, чтобы навредить имиджу Украины.

По данным пограничной службы, за 2023 год ее сотрудники изъяли более миллиона пачек контрабандных сигарет. А это значит, что табачная мафия "складывать оружие" не собирается. С молчаливого согласия тех, кому все равно, что каждая фальшивая сигарета – подарок врагу.