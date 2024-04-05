У 2024 році сигарети преміумкласу подорожчали на 2,4%. Тепер вони коштують 100,1 гривні за пачку.

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Що написав Гетманцев про продаж тютюну

У нас із вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі і не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів, припинивши красти у армії,

– звернувся він до власників кіосків.

За словами нардепа, є три важелі впливу, які можуть застосувати. Перший – найбільш м'який, це раптові фактичні перевірки.

"Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших "друзів" у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами", – пригрозив Гетманцев.

Другий важіль – доповнення переліку підстав анулювання ліцензій невидачею чеку. За словами глави комітету, цей проєкт вже є на розгляді, його ухвалять.

Третій захід найбільш суворий – мова про заборону продавати тютюн у кіосках.

"Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся", – підсумував Гетманцев.

Підробні цигарки шкодять не тільки здоров'ю

24 Канал провів розслідування, як наживаються на контрафактних цигарках. Чорний ринок тютюнової продукції щороку завдає Україні збитків на понад 20 мільярдів гривень. На ці гроші можна було б придбати мільйон FPV-дронів. Деталі читайте в нашому матеріалі.