Для поддержки Украины: Шмыгаль рассказал, что будет создан Стратегический Резерв

Украина провела переговоры с международными партнерами в Брюсселе. По результатам в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв.

Какую энергетическую поддержку получила Украина?

Доступный его бюджет уже сегодня составляет 197 миллионов евро, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование до следующей зимы и тогда, при необходимости, использовать сформированные запасы для ремонтов. Мы также согласовали с партнерами финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме. Работаем, чтобы обеспечить наши потребности в полной мере. В частности, рассчитываем на 5,4 миллиарда евро.

В Брюсселе Украина провела ряд встреч с представителями Еврокомиссии:

Кайей Каллас;

Мартой Кос;

Деном Йоргенсеном.

Также были переговоры с коллегами из других стран. Говорили о восстановлении и защите энергообъектов, оборудования для ремонтов и санкции против российских энергоресурсов,

– добавил Шмыгаль.

Министр Украины поблагодарил за поддержку Европейской комиссии, странам-участникам "энергетического Рамштайна", Секретариата Энергетического Сообщества, а также всех доноров Фонда поддержки энергетики Украины, взносы в который уже превысили 1,87 миллиарда евро.

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан еще в апреле 2022 – по совместной инициативе тогдашнего министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Заметьте! Первой страной, которая поддержала инициативу, стала Дания. Ее вклад составил 500 тысяч евро.

