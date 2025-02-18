За год в Украине существенно подорожали коммунальные услуги
За год стоимость коммунальных услуг в Украине выросла на 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия – ее тариф увеличился на 63,6%.
Как выросли цены на коммуналку в Украине
Также существенно выросли тарифы на услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,3%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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В целом тарифы на коммунальные услуги выросли следующим образом:
- содержание и ремонт жилья – 4,2%,
- водоснабжение – 0,7%,
- вывоз мусора – 9,6%,
- канализация – 0,6%,
- управление многоквартирными домами – 10,3%,
- электроэнергия – 63,6%.
Обратите внимание! В то же время цены на некоторые коммунальные услуги остались без изменений, в частности на природный газ, горячую воду и отопление.
Будут ли расти тарифы на коммунальные услуги
В Украине пока нет конкретных планов по повышению коммунальных тарифов. Некоторые из них не менялись с начала войны, а отдельные остаются неизменными еще с 2021 года.
Об этом заявлял председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.
Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа,
– отмечал Герус.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до завершения отопительного сезона тарифы не будут пересматривать, однако этот период подходит к концу уже через несколько месяцев.