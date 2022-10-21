Ограничение потребления электричества: украинцам на примерах объяснили, как его сократить
Источник:"Укрэнерго"
Украинцев попросили не включать много приборов одновременно. В частности, советуют пользоваться правилом "одна лампа плюс один прибор одновременно".
Однако предупредили, что это не касается зарядки мобильного телефона, поскольку зарядка к ним не потребляет много электричества. О том, как лучше экономить свет в "Укрэнерго" рассказали на примере 20 октября, сообщает 24 канал.
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В "Укрэнерго" сообщили, как можно экономить свет
К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще некоторое время будем вынуждены применять ограничения.
– сообщили в "Укрэнерго".
Там напомнили, что в энергосистеме есть часы максимального потребления – с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера.
Накануне, 20 октября, люди частично услышали призывы "Укрэнерго". Ведь в начале дня экономили, однако после 10 утра потребление света выросло:
- то есть пик сместился на 10 утра, но не исчез;
- диспетчеры отключили свет в центральном и северном регионах;
- поэтому компания попросила всех внимательно отнестись к просьбам и не включать много приборов одновременно.
Если бы все прислушивались к совету "одна лампа плюс один прибор одновременно" – отключения могли бы быть короче. Или кое-где их могло бы и не быть,
– объяснили в компании.
В "Укрэнерго" привели примеры:
- если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;
- если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.
Как украинцы экономили 20 октября
В "Укрэнерго" рассказали, что 20 октября:
- киевляне потребляли в 10 утра столько же, как и вечером 19 октября;
- жители Киевской и Черниговской области больше на 17% и 9% соответственно;
- пиковое потребление выросло на Херсонщине и Николаевщине;
- остальные регионы использовали меньше света, чем вечером 19 октября;
- однако в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях все равно пришлось отключать электричество.
В то же время вечером украинцы в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях использовали на 5,4% меньше света по сравнению с 19 октября.
Несмотря на холод, людей попросили экономить электричество. Потому что тогда восстановление и балансировка энергосистемы пройдет быстрее.
Как Украина экономила электроенергию 20 октября / Инфографика 24 канала
Шмыгаль рассказал, где в Украине до сих пор нет света
Денис Шмыгаль заявил, что почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электричеством.
Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий, и там нет возможностей сделать ремонт,
– объяснил Денис Шмыгаль.
Также премьер добавил, что все службы работают на местах круглосуточно, однако ограничения и отключения все равно возможны по всей Украине.
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