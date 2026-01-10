Доллар или евро: в какой валюте лучше держать сбережения в 2026 году

Украинцы традиционно привыкли больше доверять доллару для сбережения свободных средств. Об этом, в частности, свидетельствует популярность американской валюты в прошлом году.

Какая валюта популярнее?

Именно на доллар по итогам 2025 года пришлось больше всего наличных операций – около 71%, передает 24 Канал со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

В то же время доля операций в евро в прошлом году составила 25%, а в других валютах – всего 3,5%.

В целом в прошлом году украинцы установили исторический рекорд по покупке иностранной валюты:

покупка наличной валюты составила 23,94 миллиарда долларов,

продажи валюты достигли максимума за четыре года и составили 17,11 миллиарда долларов.

В итоге чистая покупка наличной валюты составила 6,83 миллиарда долларов – и это тоже исторический рекорд.

Заметьте! Наибольший спрос на валюту наблюдался в январе и в IV квартале 2025 года, когда украинцы покупали в среднем по 2.25 миллиарда долларов в месяц.

В какой валюте лучше держать сбережения?

Впрочем, эксперты советуют не делать ставку на какую-то одну валюту и диверсифицировать свои сбережения в 2026 году. По словам финансового эксперта Надежды Байор, лучшим решением будет распределить финансовые резервы по разным корзинам – в долларах, евро и гривне.

Соотношение валют можно распределить следующим образом: около 35% в долларах, примерно 40 – 45% в евро. Между этими валютами можно отдать предпочтение евро, ведь мы находимся в еврозоне, и значительная доля торговли и резервов – в евро,

– говорит Байор.

По словам эксперта, украинцам стоит сформировать сбалансированный инвестиционный портфель, а не просто покупать евро или доллар, чтобы защитить деньги от инфляции:

часть сбережений хранить в гривне для реализации финансовых планов;

для долгосрочной цели – выбирать валютные инструменты.

Андрей Шевчишин добавляет, ситуация на валютном рынке может резко меняться в зависимости от событий в Украине и мире и советует не отбрасывать возможности гривневых инвестиций.

Вероятнее всего, неизменным будет то, что Нацбанк будет держать привлекательность гривневых инструментов. А значит, инвестиции в гривневые ОВГЗ, покупка валюты, то есть евро и доллара, в диверсифицированном портфеле будет лучшим вариантом,

– считает финансовый аналитик.

Эксперт Байор отмечает, что в любом случае планировать свои финансы стоит опираясь на собственные цели, и не вестись на спекулятивную покупку или продажу валюты без необходимости.

Стоит знать! По данным Министерства финансов, в 2025 году инвестиции украинцев в облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выросли на 42,6%. Доля граждан в общем портфеле ОВГЗ выросла с 4,2% до 5,7%.

Какие есть варианты для сбережений?