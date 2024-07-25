Доллар в обменниках уже ниже 41 гривны
25 июля 2024, 10:01Читати новину українською
Американская валюта за последние сутки потеряла везде на наличном рынке цену. Такая же ситуация и с европейской валютой. Поэтому обменники покупают доллар и евро уже ниже чем 41 и 45 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 25 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 24 июля), а продажа – 41,70 гривны (-8 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 44,70 гривны (-13 копеек), а продажа – в среднем за 45,35 гривны (-20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,62 гривны (-13 копеек).
- Евро покупают за 45,13 гривны (-17 копеек), а продают за 45,30 гривны (-20 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,80 гривны (-28 копеек), а продают – за 41,58 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,56 гривны (-25 копеек), а продажа – 45,53 гривны (+15 копеек).
Прогноз курса доллара
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, общая ситуация на валютном рынке на пересечении июля и августа станет логическим продолжением недели предыдущей.
В последние дни мы увидели стремление рынка к освоению новых высот, однако НБУ "не спит" и на наш взгляд в ближайшее время мы увидим успокоение рынка в рамках политики гибкого управления, что удержит нас в коридоре 40,7 – 41,7 гривны за доллар.
Лесовой ожидает, что с 29 июля по 4 августа коридоры валютных колебаний будут такими:
- 40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке),
- 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).