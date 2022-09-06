Украинцы будут покупать доллар по-новому: какие важные изменения принял НБУ

НБУ изменил правила торговли валютой. Теперь банкам разрешено продавать 100% валюты, которая была выкуплена с 13 августа. Эксперты объясняют, как это повлияет на наличный курс и улучшит ли ситуацию.

В Минфине сообщили, что теперь населению будут продавать не 50% того, что банки выкупили у людей с 13 августа, а все 100%. Это было сделано для возможности финучреждениям продавать больше доллара и евро, а это, в свою очередь, опустит стоимость наличной валюты в кассах.

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Какие изменения ввел НБУ

Кроме выше написанного, было принято решение о запрете бизнесу покупать инвалюту, если она есть на счетах. На решение повлияло то, что на счетах украинских компаний, по данным Нацбанка, сейчас есть 8,7 миллиарда долларов. Но несмотря на это, они продолжают покупать валюту.

Решение НБУ снизит спрос на доллар на безналичном рынке, а это

Также, компании теперь могут покупать валюту в рамках реструктуризации внешних кредитов.

С начала полномасштабной войны украинским компаниям запретили рассчитываться с иностранными кредиторами. Это было сделано, чтобы остановить отток капитала из Украины и снизить давление на валютные резервы.

Покупать валюту разрешили не всем украинским компаниям, лишь тем, кто:

имеет недостающую просроченную задолженность;

не имеет налоговых долгов;

продолжает хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022 года и прочее.

Как повлияет решение Нацбанка на наличный курс

Разрешение от НБУ продавать населению наличную валюту в пределах 100% приобретенной у физлиц безналичной валюты, начиная с 13 апреля, увеличит предложение иностранной валюты. С начала апреля банки приобрели в безналичной форме около 1,1 миллиарда долларов у населения.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка То есть решение Национального банка потенциально может увеличить предложение наличной валюты со стороны банков на примерно полмиллиарда долларов. Конечно, остается еще вопрос физической доставки наличной валюты в Украину, но в этом вопросе за последние месяцы тоже произошло много положительных изменений.

Как рассказала эксперт 24 каналу, с другой стороны, по последним данным спрос на наличную валюту в августе существенно вырос и составил 1,35 миллиарда долларов. При этом впервые с начала войны сальдо наличных операций было отрицательным – то есть украинцы приобрели на 107 миллионов долларов больше, чем продали валюты. Если такие тенденции будут оставаться актуальными и в сентябре, они немного будут компенсировать положительный эффект от решения НБУ.

В конце концов, по моему мнению, наличный курс в ближайшие недели будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар,

– добавила Анна Золотько.

В то же время Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, говорит, что если раньше банкам не очень несли ту валюту, и они могли продавать половину от того небольшого количества, то сейчас они смогут продавать больше, но, опять же, от небольшого количества.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Нацбанк в тех сложных условиях, в которых оказался, пытается "немножко прикрутить гайки" в одном месте, а потом немножко в другом. Это конечно улучшит ситуацию. Вот, например, уменьшит отток капитала за границу.

Можно ли купить валюту в кассах банков по новым правилам

По словам Анны Золотько, на рынке иногда возникают небольшие проблемы с продажей именно наличной валюты, ведь каналы поставок с начала войны существенно изменились, логистика стала значительно тяжелее. Ранее наличную валюту при необходимости завозили самолетами, сейчас этот способ недоступен из-за войны.

Хотя банки, особенно крупные, уже наладили доставку наличных в Украину, этот процесс является достаточно инерционным и может приводить к временным разрывам. Но в целом системной проблемы с покупкой наличной валюты пока нет,

– отмечает эксперт.

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Что будет с золотовалютными резервами?

Существенного влияния на золотовалютные резервы решения НБУ не окажут. Даже в самом трудном сценарии все послабления как в отношении наличного, так и в отношении безналичного сегментов теоретически могут привести к дополнительному увеличению спроса на 1 миллиард долларов.

Но, во-первых, я не верю, что речь пойдет именно об этом объеме, а во-вторых, он не будет мгновенным. Кроме того, следует учитывать новое существенное ограничение, которое было внесено для юрлиц тем же постановлением. С сегодняшнего дня банки не должны выполнять заявок на покупку валюты импортерами, если на их счетах достаточно средств в иностранной валюте для платежа по контракту,

– говорит Анна Золотько.

И добавляет, что в то же время внешнеторговый баланс остается отрицательным. Поэтому давление на золотовалютные резервы является актуальным и сейчас компенсируется в основном поступлением международной помощи.

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