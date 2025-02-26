Банки ввезли рекордное количество наличной валюты в Украину

В январе 2025 года украинские банки импортировали 1,769 миллиарда долларов наличной иностранной валюты. Это стало самым высоким показателем с января прошлого года, когда объем ввоза валюты достиг 1,864 миллиарда долларов.

Сколько валюты завезли в Украину

Спрос на валюту среди украинцев остается высоким, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В январе украинцы приобрели в банках 1,480 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет.

Согласно статистике НБУ, банки завезли в Украину:

1,316 миллиарда долларов в наличных долларах США;

450 миллионов долларов в виде наличных евро.

Интересно! Кроме того, в январе украинские банки вывезли из страны 131 миллион долларов наличной иностранной валюты. Это связано с повышенным спросом на валюту со стороны населения и бизнеса.

Наличная валюта вне банков

За 2024 год банки импортировали в Украину валюты на 15,9 миллиардов долларов, что также подчеркивает высокий спрос на иностранную валюту.

В 2024 году объемы наличной валюты вне банковской системы выросли на 16,5 миллиарда долларов (в 2023 году – 11,7 миллиарда долларов).

Заметьте! Всего у населения и бизнеса на руках может находиться до 130 миллиардов долларов, что существенно превышает объемы гривневых активов (2,6 миллиарда гривен).