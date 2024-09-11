Валютные ограничения для украинцев: как они повлияют на тех, кто заграницей

С 10 сентября начали действовать новые ограничения для украинцев на использование валютных карт за рубежом. Как это повлияет на украинцев, которые находятся за пределами страны из-за полномасштабной войны, читайте дальше.

Валютные ограничения для украинцев за рубежом

Чтобы избежать непродуктивного оттока капитала из страны, НБУ ввел валютные ограничения для украинцев, которые находятся за рубежом. Эти ограничения повлияют только на 1-2% украинцев, в частности на лиц с высокими доходами, чьи заработки начинаются от одного миллиона гривен в месяц и более.

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По словам НБУ, лимит в 500 тысяч гривен соответствует потребностям украинцев, которые находятся за рубежом или путешествуют, и покрывает потребности 98% клиентов банков, осуществляющих такие операции.

Обратите внимание! Укрепление ограничений повлияет на расчеты за рубежом, которые осуществляются с помощью платежных карт, выпущенных украинскими банками, при оплате ряда товаров и услуг через счета в иностранной валюте.

Ограничения будут касаться двух основных категорий: недвижимости и ценных товаров. Национальный банк Украины устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тысяч гривен эквивалентом для следующих товаров и услуг: