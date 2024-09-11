Каким должен быть курс доллара по мнению МВФ

Представители МВФ считают, что курс доллара должен соответствовать рыночной ситуации. При этом, важно, чтобы регулятор не допускал сильных колебаний.

Читайте также Какую сумму можно провозить, возвращаясь в Украину: Нацбанк объясняет правила

Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность,

– говорится в сообщении МВФ.

МВФ настаивает на том, что именно сочетание правильной денежно-кредитной политики и режима управляемой гибкости обменного курса должно помочь избежать так проблем как:

ухудшение валютных и инфляционных ожиданий;

чрезмерная волатильность обменного курса.

Разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики,

– считают представители МВФ.

Напомним! МВФ одобрил новый транш для Украины в рамках программы расширенного финансирования (EFF).