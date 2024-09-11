Яким має бути курс долара на думку МВФ

Представники МВФ вважають, що курс долара має відповідати ринковій ситуації. При цьому, важливо, аби регулятор не допускав сильних коливань.

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Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під ринкові основи, тим самим допомагаючи захистити зовнішню стабільність,

– йдеться у повідомленні МВФ.

МВФ наполягає на тому, що саме поєднання правильної грошово-кредитної політики та режиму керованої гнучкості обмінного курсу має допомогти уникнути так проблем як:

погіршення валютних та інфляційних очікувань;

надмірна волатильність обмінного курсу.

Розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики,

– вважають представники МВФ.

Нагадаємо! МВФ схвалив новий транш для України у рамках програми розширеного фінансування (EFF).