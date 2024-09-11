Валютні обмеження для українців за кордоном

Щоб уникнути непродуктивного відпливу капіталу з країни, НБУ запровадив валютні обмеження для українців, які перебувають за кордоном. Ці обмеження вплинуть лише на 1-2% українців, зокрема на осіб із високими доходами, чиї заробітки починаються від одного мільйона гривень на місяць і більше.

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За словами НБУ, ліміт у 500 тисяч гривень відповідає потребам українців, які перебувають за кордоном або подорожують, і покриває потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють такі операції.

Зверніть увагу! Зміцнення обмежень вплине на розрахунки за кордоном, які здійснюються за допомогою платіжних карток, випущених українськими банками, при оплаті ряду товарів та послуг через рахунки в іноземній валюті.

Обмеження стосуватимуться двох основних категорій: нерухомості та коштовних товарів. Національний банк України встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень еквівалентом для наступних товарів та послуг: