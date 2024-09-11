Валютные ограничения для украинцев за рубежом

Чтобы избежать непродуктивного оттока капитала из страны, НБУ ввел валютные ограничения для украинцев, которые находятся за рубежом. Эти ограничения повлияют только на 1-2% украинцев, в частности на лиц с высокими доходами, чьи заработки начинаются от одного миллиона гривен в месяц и более.

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По словам НБУ, лимит в 500 тысяч гривен соответствует потребностям украинцев, которые находятся за рубежом или путешествуют, и покрывает потребности 98% клиентов банков, осуществляющих такие операции.

Обратите внимание! Укрепление ограничений повлияет на расчеты за рубежом, которые осуществляются с помощью платежных карт, выпущенных украинскими банками, при оплате ряда товаров и услуг через счета в иностранной валюте.

Ограничения будут касаться двух основных категорий: недвижимости и ценных товаров. Национальный банк Украины устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тысяч гривен эквивалентом для следующих товаров и услуг: