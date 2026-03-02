Ситуация на валютном рынке 2 –6 марта: какие риски возникли из-за подорожания топлива

После стабильного февраля, в марте есть новые риски для валюты. Однако возможность их избежать остается при "правильных" объемах международной поддержки.

Какой была ситуация на валютном рынке с 23 по 27 февраля?

О том, как менялся валютный показатель в феврале 2026 года, 24 Каналу рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

В течение февраля на валютном рынке фиксировали умеренный спрос-предложение. Изменения на официальном уровне колебались от 42,81 гривны за доллар до максимальных 43,29 гривны за доллар. В течение последней недели февраля показатели были такими:

23 февраля – 43,2747 гривны/доллар;

24 февраля – 43,2982 гривны/доллар;

25 февраля – 43,2648 гривны/доллар;

26 февраля – 43,2413 гривны/доллар;

27 февраля – 43,2081 гривны/доллар.

Относительно розничного сегмента (банков и обменников) – средняя разница между продажей и покупкой была на уровне 50 – 60 копеек, поэтому ситуация равномерная, без внезапных скачков.

На межбанке самый высокий курс зафиксировали в понедельник, 23 февраля, – 43,36 гривны за доллар. Однако в пятницу, 27 февраля, отметка была самой низкой – 43,10 гривны за доллар. Здесь зафиксировали снижение курса гривны к доллару на 19 копеек, что составляет 0,44% от налогового уровня.

По Нацбанку, статистика свидетельствует об усиленном выходе валюты и стабильном спросе. По итогам 23 – 27 февраля интервенции НБУ составили 809,54 миллиона долларов, что на 22% больше чем за неделю 16 – 20 февраля. Зато в месячном срезе Нацбанк продал валюты на 15% меньше в феврале по сравнению с январем (2 990 490 долларов в феврале по сравнению с 3 538 100 долларов в январе).

Что будет с курсом со 2 по 6 марта?

В течение первых нескольких дней марта ожидается усиленная чувствительность курса – временные колебания и кратковременное ослабление на фоне подорожания топлива (на фоне ситуации между США и Ираном) и повышенного спроса на доллар. Однако НБУ будет продолжать интервенции и регулировать ситуацию, как это было в феврале.

Анна Золотько член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Февральские показатели демонстрируют контролируемый рынок с преимущественно техническими движениями – без широкомасштабных всплесков спроса или предложения. Такие условия характерны для периода после сезона повышенной активности: низкая амплитуда колебаний и небольшая разница между покупкой и продажей указывают на уравновешенность спроса и предложения, тогда как интервенционная политика регулятора вероятно сыграла роль стабилизирующего буфера в этот период.

В частности ситуация будет зависеть от внешней/международной помощи и от того, удастся ли нормализовать поставки энергоносителей. Если соответствующие показатели будут уменьшаться – курс постепенно тоже "успокоится".

Что еще нужно знать о ситуации на рынке валюты?

По предварительному прогнозу на март курс доллара будет колебаться в пределах 42,5 – 43,7 гривны, а евро – от 50,5 до 52 гривен.

Стоит учитывать, что на ситуацию будут влиять последствия энергокризиса.

В то же время официальный курс доллара в обменниках на прошлой неделе был на уровне 43,27 гривны, евро – 50,91 гривны.