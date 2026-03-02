Якою була ситуація на валютному ринку з 23 по 27 лютого?

Про те, як змінювався валютний показник у лютому 2026 року, 24 Каналу розповіла Ганна Золотько, членкиня правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Протягом лютого на валютному ринку фіксували помірний попит-пропозицію. Зміни на офіційному рівні коливалися від 42,81 гривні за долар до максимальних 43,29 гривні за долар. Протягом останнього тижня лютого показники були такими:

23 лютого – 43,2747 гривні/долар;

24 лютого – 43,2982 гривні/долар;

25 лютого – 43,2648 гривні/долар;

26 лютого – 43,2413 гривні/долар;

27 лютого – 43,2081 гривні/долар.

Щодо роздрібного сегменту (банків та обмінників) – середня різниця між продажем та купівлею була на рівні 50 – 60 копійок, тож ситуація рівномірна, без раптових стрибків.

На міжбанку найвищий курс зафіксували в понеділок, 23 лютого, – 43,36 гривні за долар. Однак у п'ятницю, 27 лютого, відмітка була найнижчою – 43,10 гривні за долар. Тут зафіксували зниження курсу гривні до далара на 19 копійок, що складає 0,44% від податкового рівня.

Щодо Нацбанку, статистика свідчить про посилений вихід валюти та стабільний попит. За підсумками 23 – 27 лютого інтервенції НБУ склали 809,54 мільйона доларів, що на 22% більше ніж за тиждень 16 – 20 лютого. Натомість у місячному зрізі Нацбанк продав валюти на 15% менше в лютому порівняно з січнем (2 990 490 доларів у лютому порівняно з 3 538 100 доларів у січні).

Що буде з курсом з 2 по 6 березня?

Протягом перших кількох днів березня очікується посилена чутливість курсу – тимчасові коливання і короткочасне ослаблення на тлі подорожчання палива (на тлі ситуації між США та Іраном) та підвищеного попиту на долар. Проте НБУ продовжуватиме інтервенції та регулюватиме ситуацію, як це було в лютому.

Ганна Золотько членкиня правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Лютневі показники демонструють контрольований ринок з переважно технічними рухами – без широкомасштабних сплесків попиту чи пропозиції. Такі умови характерні для періоду після сезону підвищеної активності: низька амплітуда коливань і невелика різниця між купівлею та продажем вказують на врівноваженість попиту і пропозиції, тоді як інтервенційна політика регулятора ймовірно відіграла роль стабілізуючого буфера в цей період.

Зокрема ситуація залежатиме від зовнішньої/міжнародної допомоги та від того, чи вдасться нормалізувати постачання енергоносіїв. Якщо відповідні показники зменшуватимуться – курс поступово теж "заспокоїться".

Що ще потрібно знати про ситуацію на ринку валюти?

За попереднім прогнозом на березень курс долара коливатиметься в межах 42,5 – 43,7 гривні, а євро – від 50,5 до 52 гривень.

Варто враховувати, що на ситуацію впливатимуть наслідки енергокризи.

Водночас офіційний курс долара в обмінниках минулого тижня був на рівні 43,27 гривні, євро – 50,91 гривні.