Який курс валют у банках?

Станом на ранок 20 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (без змін), а продаж по 43,50 гривні (-3 копійки).

Купівля євро проходить по 50,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,38 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,28 гривні (без змін), а продати – по 43,29 гривні (-2 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,14 гривні (-16 копійок), а продаж – по 51,30 гривні (-17 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,52 гривні (без змін), а продають – по 43,37 гривні (без змін).

Євро купують по 50,55 гривні (-32 копійки), а продають – по 51,47 гривні (-10 копійок).

Чи відбудеться девальвація долара?

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, що ослаблення долара ще не означає його тотальну девальвацію. Це світова валюта, у якій тримається близько 60% капіталу.

Однак певне падіння курсу долара вже протягом кількох тижнів відбувається через суперечку президента США з Федеральною резервною системою, потенційні зміни в митній політиці, загострення взаємин із Євросоюзом тощо.

І хоча через побоювання за свої активи великі інвестори переводять частину капіталу в дорогоцінні метали та інші валюти, суттєвих змін у співвідношенні долара та євро не прогнозують.