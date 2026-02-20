Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 20 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (без изменений), а продажа по 43,50 гривны (-3 копейки).

Покупка евро проходит по 50,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,38 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,28 гривны (без изменений), а продать – по 43,29 гривны (-2 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51,14 гривны (-16 копеек), а продажа – по 51,30 гривны (-17 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,52 гривны (без изменений), а продают – по 43,37 гривны (без изменений).

Евро покупают по 50,55 гривны (-32 копейки), а продают – по 51,47 гривны (-10 копеек).

Произойдет ли девальвация доллара?

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил, что ослабление доллара еще не означает его тотальную девальвацию. Это мировая валюта, в которой держится около 60% капитала.

Однако определенное падение курса доллара уже в течение нескольких недель происходит из-за спора президента США с Федеральной резервной системой, потенциальных изменений в таможенной политике, обострения взаимоотношений с Евросоюзом и тому подобное.

И хотя из-за опасений за свои активы крупные инвесторы переводят часть капитала в драгоценные металлы и другие валюты, существенных изменений в соотношении доллара и евро не прогнозируют.