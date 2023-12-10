Доллар и евро тоже обесцениваются: как украинцам сохранять деньги в 2024 году

Вопрос сохранения средств остается актуальным для украинцев. Сейчас для этого существуют разные инструменты, как гривневые, так и валютные.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал 24 Каналу, что операционные средства, необходимые для проживания, следует хранить в гривнах. Если покупать иностранную валюту, а затем для этих нужд ее продавать, то украинцы будут терять на разнице курсов.

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В какой валюте лучше хранить средства

Для сбережения денег существуют разные инструменты. В частности, это можно делать в национальной валюте или иностранной.

"Что касается иностранной валюты, то здесь также есть обесценивание. Доллар и евро по результатам года обесценивается из-за того, что у них тоже есть инфляция", – отметил Андрей Дубас.

В Украине есть хорошие гривневые инструменты, в которых можно хранить сбережения. Они просты и понятны. Например, один из самых популярных для населения гривневых инструментов – это покупка облигаций внутреннего государственного займа. Так можно получать доход в пределах 16 – 17% в год. Если у нас инфляция около 6%, то это хороший инструмент.

Второе – это депозиты в банке. Население привыкло к этому инструменту. Мы можем хранить любую сумму, которая нам доступна. Более того, это можно делать с мобильного банкинга даже не выходя из дома,

– добавил Дубас.

Если говорим об иностранной валюте, то это тоже доступный инструмент, но надо учитывать, что если мы так храним средства, то они совсем не работают на экономику Украины. Следовательно, следует рассматривать вариант облигаций внутреннего государственного займа и депозиты в банке.

Облигации, как минимум, покроют инфляцию и дадут дополнительный доход, а депозиты на 100% защищены государством,

– подчеркнул банкир.

Ситуация с валютой в Украине