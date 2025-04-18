Будет ли валюта удивлять: прогноз курса после Пасхи

На следующей неделе не стоит ожидать сенсационных изменений на рынке валют. Дело в том, что Нацбанк будет продолжать принимать меры, чтобы, например, приглушить цены, которые перед Пасхой подорожали.

К чему готовиться после Пасхи на рынке валют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой добавляет, что режим управляемой гибкости, который сейчас действует на рынке, предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

Читайте также Депозитная гонка: какие вклады дают сейчас наибольший доход

Поэтому какие-то стремительные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания будут находиться в парадигме прошлой недели.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Еще один важный нюанс, как послевкусие Пасхи: ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10 – 15%. Ведь обычно накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки.

Лесовой говорит, что не является исключением сохранение относительной тождественности курсов и в течение послепраздничной недели.

Каким будет противостояние евро и доллара

Как объясняет Лесовой, в первую очередь, на пару евро – доллар будут влиять решения властей США, что сейчас, очень сложно прогнозировать, ведь пока американский доллар теряет свои позиции.

Относительно других экономических факторов, которые могут положительно повлиять на валютный рынок, в очередной раз вспомним начало посевной и активизацию в других важных сферах, как, например, строительство. То есть экономические процессы будут достаточно оживленными, что в конечном итоге положительно повлияет на уровень ВВП страны,

– отмечает банкир.

После американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей.

Впрочем ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.

Общие характеристики рынка с 21 по 27 апреля