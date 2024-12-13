Доллар и евро везде упали: самый существенный спад в обменниках и на черном рынке

За последние сутки валюты существенно подешевели на валютном рынке. Евро в банках оставило 20 копеек при обмене, а в обменниках цена упала на 27 копеек. Доллар при обмене в обменниках взамен потерял 22 копейки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (-10 копеек против 12 декабря) и продажа по 41,93 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,25 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (-1 копейка), а продать по 41,84 гривны (-10 копеек).

(-1 копейка), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,21 гривне (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,20 гривны (-22 копейки), а продают по 41,91 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,56 гривны (-27 копеек), а продают по 44,33 гривны (+2 копейки).

Какой курс доллара будет следующим

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, одним из факторов того, что ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой на следующей неделе, является эффективность режима "управляемой гибкости" на рынке, в результате которого удастся избежать стремительных валютных изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вторым фактором является то, что регулятор продолжает сглаживать курсовые изменения, что фактически сдерживает уровень инфляции.

Обратите внимание! Как прогнозирует Лесовой, с 16 по 22 декабря на межбанке валюты могут колебаться между 41,40 и 41,80 гривнами за доллар и 43,50 – 45 гривнами за евро. На наличном рынке ситуация несколько иная: 41,50 – 42 гривны, 45 – 47,50 гривны за евро.