Великобритания создает учреждение, которое будет бороться с нарушениями российских санкций

Правительство Британии создаст Бюро применения торговых санкций, которое будет контролировать соблюдение ограничений, наложенных на страну-агрессора. Вновь ведомство заработает в 2024 году.

Что будет делать новое ведомство

Бюро будет отвечать за гражданское обеспечение выполнения торговых санкций, в том числе против России. Подразделение поможет предприятиям расследовать потенциальные нарушения, выносить гражданские наказания и передавать дела в органы правопорядка.

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Его компетенция будет включать в себя деятельность компаний, которые могут избегать санкций, присылая продукцию через другие страны.

Решение о создании учреждения было принято на фоне ожиданий, что Великобритания введет новый пакет санкций по торговле предметами, которые Россия использует на поле боя. К примеру, детали машин и электроника, а также продукты, увеличивающие доход для финансирования военной машины.

Мы делаем все, чтобы остановить военную машину Путина. Это подразумевает и борьбу с избегающими санкций и лишение России технологий и доходов, которые нужны ей для продолжения преступной войны. То, о чем мы сегодня объявляем, поможет нам в этом и ясно покажет нарушителям правил, что им от нас никуда не спрятаться.

– сказал заместитель министра по промышленности и экономической безопасности страны Нусрат Гани.

Бюро будет запущено в начале 2024 г., когда будут введены новые законодательные требования. Оно ужесточит текущую работу правительства, чтобы обеспечить соблюдение торговых санкций Британии.