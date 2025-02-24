Великобритания предоставит Украине рекордную сумму военной помощи

Великобритания объявила о рекордном пакете помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это эквивалентно 5,69 миллиарда долларов, что является самой большой помощью от страны с начала войны.

Самый большой пакет помощи

Великобритания стремится укрепить Украину для гарантии устойчивого мира, передает 24 Канал со ссылкой на главу британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину".

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Для этого страна увеличивает военную поддержку, а сумма в 4,5 миллиарда фунтов является крупнейшей помощью Великобритании с начала полномасштабного вторжения.

Премьер-министр также объявил о введении крупнейшего пакета санкций против России, который он планирует обсудить на следующей встрече лидеров G7.

Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях,

– отмечает Кир Стармер.

Он также заявил, что сейчас есть возможность заложить основы для стабильного мира и отметил необходимость участия Украины в переговорах.

Заметьте! Стармер заявил, что Великобритания готова поддерживать это, в том числе с помощью своих войск на территории Украины при соответствующих условиях.